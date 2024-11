Koprski policisti so včeraj ob 13.30 kontrolirali tovorno vozilo celjske registracije, ki je iz Kopra odpeljalo proti Ljubljani. Na prikolici je prevažalo dva zabojnika. Tehtanje je pokazalo skupno težo 48,2 tone, pri čemer je skupno dovoljeno težo presegalo za 12 odstotkov, se pravi, da za več kot 5 ton. Poleg tega so policisti ugotovili, da tovor ni bil pravilno pripet. 59-letnemu vozniku so izdali plačilni nalog, kazen pa bo plačal tudi delodajalec. Priklopno vozilo so izločili iz prometa.