Neprofitna organizacija, ki to ni bila

Finančna policija iz Pordenona neki krajevni neprofitni prostovoljni organizaciji očita kršitev davčne zakonodaje in neupravičeno prejemanje javnih prispevkov, saj naj bi lažno delovala v korist deželne civilne zaščite Furlanije - Julijske krajine, v resnici pa naj bi zasledovala dobiček. Finančni policisti so na seznam preiskovanih oseb zaradi goljufije na račun države vpisali tri osebe, deželno računsko sodišče pa je odredilo zaseg vsote v višini 560.000 evrov.

Do teh ugotovitev se je pordenonska finančna policija dokopala v okviru preiskave, v okviru katere so med drugim prejšnji teden ovadili neko drugo krajevno podjetje, ki proizvaja drone in druge naprave strateške pomembnosti in so ga pred nedavnim prevzeli Kitajci.

V primeru neprofitnega združenja pa ni šlo za prodajo strateških naprav, ampak za zasledovanje dobička, čeprav se je izjavljalo, da organizacija dela za civilno zaščito. V resnici niti v obdobju izrednih razmer zaradi pandemije covida-19 se to ni dogajalo, na svojem sedežu organizacije, ki je bil zgrajen tudi z javnim denarjem, pa je potekala športna dejavnost, medtem ko so bili navidezni »prostovoljci civilne zaščite« v resnici uslužbenci, ki so delali samo za omenjeno organizacijo in prejemali lažno »vračilo« stroškov. Poleg tega je organizacija vrsto let neupravičeno koristila javne prispevke v višini 26.500 evrov od odbitka pet od tisoč za ustanove, ki opravljajo družbeno relevantne dejavnosti.

Deželna uprava FJK je organizacijo izbrisala iz seznama prostovoljnih organizacij, davčna uprava pa jo je izločila iz seznama združenj, ki so upravičena do prispevkov pet od tisoč ter sprožila postopek za vračilo neupravičeno izdanih prispevkov in odredila preverjanje za vsoto v višini 393.000 evrov: od tega gre za 204.000 evrov za neplačane dajatve in 189.000 evrov za kazni.