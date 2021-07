Nesreča na avtocesti A4 povzročila 10-kilometrske zastoje

Davi je prišlo okoli 7. ure na avtocesti A4 med San Giorgiom di Nogaro in Latisano v smeri proti Benetkam do prometne nesreče s precejšnjo gmotno škodo. Tovorno vozilo se je zaradi težav z zavorami prisilno ustavilo med voznim in zasilnim pasom. Zastoj vozila je povzročilo zaviranje celotne kolone vozil, pri čemer je prišlo do verižnega trčenja med dvema tovonjakoma. V trku se je lažje poškodoval eden od voznikov tovornjaka, eno od dveh vozil je izgubilo tovor ječmena, ki se je razstresel na cesto. Na kraj so prihiteli prometni policisti, reševalci službe 118, gasilci in osebje avtocestnega podjetja Autovie Venete. Odstranjevanje posledic nesreče je zaradi ječmena na cestišču ter razlite nafte in motornega olja trajalo veliko časa. Za več kot eno uro sta bila za promet zaprta dva izmed treh avtocestnih voznih pasov, ustvarile so se 10-kilometrske kolone vozil, ki so ostala ujeta v prometnem zamašku.