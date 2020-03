Netflix, Youtube in Amazon z nižjo ločljivostjo za hitrejši splet

Ameriški ponudniki pretočnih in drugih video vsebin Netflix, Youtube in Amazon bodo znižali privzeto ločljivost pretočnih vsebin v Evropi, da bi zmanjšali obremenitev spleta, so sporočili. Zaradi pandemije koronavirusa se mnogi Evropejci v času zadrževanja doma po zabavo obračajo na splet, zato so povezave močno obremenjene. K ukrepu je pozval evropski komisar za notranji trg Thierry Breton. Kot je dejal, ogromne količine posnetkov v najvišji ločljivosti občutno upočasnjujejo spletne povezave.

Pri Googlu, ki ima v lasti Youtube, so poudarili, da bodo prošnji prisluhnili, a so obenem zagotovili, da so že sami zagotovili ukrepe za zmanjšanje obremenitve omrežja. Netflix pa je sporočil, da bo ukrep njihov promet na evropskih omrežjih zmanjšal za približno četrtino, a bodo uporabniki še vedno deležni dovolj visoke ločljivosti vsebin.