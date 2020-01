Neurje Gloria povzroča težave v Španiji in Franciji

Medtem ko je pri nas vreme umirjeno in se bo podobna vremenska slika nadaljevala tudi v prihodnjih dneh, se v Španiji in Franciji soočajo z globokim ciklonom in neurjem, ki so ga poimenovali Gloria. Spremljata ga močan veter in sneženje, v Španiji je neurje tudi zahtevalo štiri življenja. Najhuje je prizadelo območje okoli mesta Valencia in Balearskih otokov.

Neurje Gloria, ki se počasi pomika proti vzhodu, je medtem zajelo tudi obmejno območje v Franciji, kjer povzroča težave v prometu.

Zapreti so morali številne ceste, med drugim avtocesto, ki povezuje Francijo in Španijo. V provinci Girona v Kataloniji je bilo danes več ur brez elektrike 220.000 gospodinjstev. V regijah Katalonija in Valencia pa so zaprte številne šole, tako da je danes doma ostalo 170.000 učencev.

Neurje bo previdoma trajalo še danes in jutri, nad 500 metri nadmorske višine pričakujejo obilno sneženje, nižje pa močno deževje.

Ostanek španskega ciklona, ki bo po poti oslabel, bo proti koncu tedna dosegel tudi naše kraje, večjih poslabšanj pa pri nas ne pričakujemo.