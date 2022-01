New York Times laskavo o zamejskih maceriranih vinih

Zadnji ponedeljek v letu je znameniti dnevnik New York Times posvetil članek tako imenovanim maceriranim vinom, v katerem je izrecno omenil pet zamejskih vinogradnikov: Gravnerja, Radikona, Skerka, Vodopivca in Zidaricha.Članek z naslovom The What and Why of Orange Wines (Macerirana vina: kaj in zakaj) je izpod peresa Erica Asimova, vodje enoloških kritikov ameriškega dnevnika in urednika številnih rubrik na vinsko tematiko ter nasploh enega največjih ameriških poznavalcev vin s celega sveta.

Izvedenec je ameriškim bralcem predstavil macerirana vina, orange wines, oranžna vina, kot jim zadnja leta pravijo. Pred dvema desetletjema so bila povsem neznana, tehnika proizvodnje tovrstnih vin pa sega nekaj tisoč let nazaj, je poučil in nakazal proces maceriranja na olupkih grozdnih jagod, ki podari belemu vinu temnejšo, oranžno barvo. Tovrstno vino je še vedno nišno, saj ni še v domeni velike vinske industrije, tudi zato ne, ker je postopek vinifikacije prav poseben. Zadnja leta je mogoče steklenice tega vina iztakniti v dobrih vinotekah, pa tudi v z vinom specializiranih trgovinah.

Asimov je v članku omenil pomisleke nekaterih »profesionalcev«, ki so »napadli oranžna vina, češ da so le modna muha«. Odgovoril jim je z navedbo treh italijanskih vin, Montedinoli, Monastero Suore Circensi in sicilsko COS. V Italiji so macerirana vina znana, proizvodnja pa izvira iz Gruzije, je dodal enolog, ki je nato izrecno poudaril, kje se je proizvodnja maceriranih vin nazadnje še najbolj razvila. »Začela se je na tistem koncu severovzhodne Italije, kjer se Furlanija - Julijska krajina sreča s Slovenijo«, je nakazal in nato povabil bralca: »Poišči vrhunske proizvajalce, kot so Gravner, Radikon, Skerk, Vodopivec in Zidarich. Njihova vina, vključno s steklenicami iz Gruzije, bodo morda zahtevna zaradi visoke stopnje taninov in bodo različna od vseh drugih belih vin. A mnogokrat so nadvse prijetna.«Eden najbolj uglednih in branih ameriških enologov je tako v najbolj znanem dnevniku iz ZDA podaril maceriranim vinom petih zamejskih vinogradnikov res lepo novoletno popotnico.