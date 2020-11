Nezakonito odložene odpadke pri Divači vrnili v Italijo

Pri Divači so včeraj pristojne službe po nalogu okoljskega inšpektorata odstranile približno štirideset ton odpadkov, ki so jih spomladi s tovornjaki nezakonito pripeljali iz Italije. Neznanci so jih odvrgli pri udornici - kraški dolini - Risnik, ob regionalni cesti med Divačo in Lipico, blizu varovanega območja Parka Škocjanskih jam. Dve tretjini odpadkov so že odstranili in jih ponovno odpeljali v Italijo, medtem ko jih je na kraju ostalo še približno 20 ton, za katere pa ugotovitveni postopek še poteka.

V mesecu marcu so prebivalci Divače opazili tovorna vozila, ki so na zasebno zemljišče ob regionalni cesti med Divačo in Lipico nezakonito odlagala večje količine odpadkov. Obvestili so policijo in inšpektorat za okolje in prostor. Stekla je preiskava, ki jo je vodila policija. Ker gre za sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja okolja, je predkazenski postopek usmerjalo okrožno državno tožilstvo iz Kopra. Preiskovalni organi so ugotovili, da so odpadke vozili iz Italije in jih nato nezakonito odlagali. Na podlagi soglasij pristojnih organov Italije in Slovenije so nekaj več kot 39 ton nezakonitih odpadkov že odpeljali spet v Italijo. Za ostale pa še poteka ugotovitveni postopek.