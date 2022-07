Nezavestnega pohodnika reševali s helikopterjem

Danes so okrog 11. ure reševalci pri Tolmeču na poti, ki vodi do cerkvice pri Sv. Mariji Oltrebut rešili pohodnika, ki so ga našli nazavestnega. 74-letnega moškega je opazila skupina mladih, ki je hodila po tej poti. Gre za isto osebo, ki so jo pred nekaj dnevi reševali pri trdnjavi Picotta.

Za padec je bila najbrž kriva slabost. Do ponesrečenega so prišli gorski reševalci, finančna policija in gasilci pa tudi reševalno vozilo, takoj za tem so aktivirali tudi reševalni helikopter zaradi resnega stanja ponesrečenega. Helikopter ga je odpeljal do videmske bolnišnice.