Ničta izoterma danes nad 3000 metri

Z okrepitvijo subtropskega anticiklona trenutno v višinah doteka proti nam vse toplejši zrak. Ničta izoterma se bo z včerajšnjih nekaj manj kot 2000 metrov danes povzpela nad 3000 metrov. V gorah se bo danes razen v krajih, kjer bodo nastajali temperaturni obrati, občutno otoplilo in bo prevladovalo sončno vreme. V nižinah in ob morju bo zlasti v nočnih urah nastal temperaturni obrat in bo več vlage, ponekod bo ozračje zamegljeno. Najnižje nočne temperature bodo še okrog ledišča, najvišje dnevne temperature pa bodo povečini presegale 10 stopinj Celzija.

Jutri se bo onstran Alp pomikala še druga vremenska fronta v tem tednu, ki bo le delno vplivala tudi na vreme pri nas. V noči na četrtek in v četrtek dopoldne bo več oblakov, ponekod ni ravno izključeno, da bo padlo nekaj kapelj dežja. V popoldanskih urah se bo delno razjasnilo. Za vremensko fronto se bo ničta izoterma v petek in zlasti v soboto spet spuščala ter pristala na višini pod 2000 metrov. Stanje v višjih slojih se bo nekoliko bolj normaliziralo, temperaturni obrati pa bodo povečini manj zaznavni. V petek, soboto in nedeljo bo povečini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in iz dneva v dan topleje.