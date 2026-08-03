Jadranovec Igor Stjepanović evropski prvak do 18 let

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let, pri kateri je igral tudi Igor Stjepanović, ki bo oblekel dres Jadrana v italijanski B ligi, je na evropskem prvenstvu v Trentu osvojila zlato kolajno, potem ko je v velikem finalu prepričljivo premagala Italijo z 88:71 (27:15, 50:37, 70:52).

Slovenski košarkarski upi so osvojili že drugo zlato odličje v tem letu, pred dvema tednoma so bili na domačem celinskem tekmovanju najboljši tudi slovenski košarkarji do 20 let.

V slovenski reprezentanci je bil v velikem finalu najučinkovitejši Stefan Joksimović s 24 točkami, osmimi skoki in petimi podajami.

Lukas Bojović je za zmago prispeval 21, novi košarkar Jadrana Igor Stjepanović pa 15 točk. Maks Ciperle je v finalu dosegel po devet točk in skokov ter šest asistenc, Jusuf Karišik pa je tekmo zaključil z dvojnim dvojčkom - 10 točk in 10 skokov.

Slovenija je v skupinskem delu premagala Litvo z 83:76 in Bolgarijo z 88:66, proti Nemčiji pa je izgubila z 88:98. V osmini finala je bila boljša od Latvije s 86:76, v četrtfinalu od Izraela z 95:87, v polfinalu od Španije z 90:71, v velikem finalu pa še od Italije z 88:71.