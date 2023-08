NIJZ je pripravil smernice ob onesnaženosti vode

Zaradi nedavne ujme je na nekaterih poplavljenih območjih države pitna voda onesnažena, kar lahko privede do tveganja za zdravje, predvsem prenosa nalezljivih bolezni. Zato je v tem času upoštevanje ukrepov ključno. Do preklica naj se voda prekuhava, sicer pa omejimo njeno rabo, svetujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

»Prekuhavanje pitne vode v primeru mikrobiološke onesnaženosti je praviloma kratkoročen, a nujen ukrep, s katerim izboljšamo mikrobiološko kakovost vode, saj uničimo ali inaktiviramo mikroorganizme v pitni vodi, ki so povzročitelji nalezljivih bolezni, ki se prenašajo z vodo. Prekuhavanje pa kljub temu ne odstrani kemijskih nevarnosti,« so za STA sporočili iz NIJZ.

Poudarjajo, da sta pitna voda in voda na sploh v trenutnih razmerah ključnega pomena, saj jo potrebujemo tako za zaužitje, kot tudi za pripravo hrane in vzdrževanje higiene, zato je varčevanje z njo izrednega pomena. To še posebej velja ob zdajšnji ujmi, ko je večina površinskih vodnih virov, med katere sodijo praktično vsi manjši in individualni viri na Koroškem, onesnaženih. Zato je pred pitjem potrebna priprava vode v smislu prekuhavanja ter tudi njena varčna raba. Za čiščenje okolice in prostorov pa se lahko uporablja tudi voda, ki za zaužitje sicer ni primerna, je pa koristna pri odpravljanju posledic poplav.

Pri čiščenju prostorov je tako nujna uporaba ustrezne osebne zaščitne opreme - plašča, gumijastih rokavic in gumijastih škornjev. Priporoča se sprotno in dosledno umivanje in razkuževanje rok po delu. Stoječa voda in odvečna vlaga med poplavami ustvarjajo ugodne pogoje za razrast plesni, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Zaprte prostore, v katerih je več dni zastajala voda, obravnavajo, kot da so onesnaženi s plesnimi, ob čiščenju pa poleg osnovne zaščitne opreme uporabljamo še dodatno osebno varovalno opremo (zaščitno masko FFP3 in očala).

Priporočila prebivalcem v primeru onesnaženosti vode so tudi na spletni strani NIJZ.