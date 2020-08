Nintendo povečal dobiček

Japonski proizvajalec igralnih konzol Nintendo je v prvem četrtletju poslovnega leta kar za šestkrat povečal čisti dobiček, kar je predvsem posledica povečanega povpraševanja po njegovih igricah v času pandemije covida-19, ko so se ljudje bolj pogosto zadrževali doma. Kot so včeraj sporočili iz Nintenda, so v četrtletju med aprilom in junijem ustvarili 106,5 milijarde jenov (850 milijonov evrov) čistega dobička, kar je več kot šestkratno povečanje od enakega obdobja leto prej, ko je bilo dobička za 16,6 milijarde jenov.

Hkrati so se prihodki od prodaje več kot podvojili na 358 milijard jenov (2,9 milijarde evrov), saj povpraševanje po Nintendovi popularni konzoli Switch nikakor ne pojenja, pa čeprav so jo na trg poslali že pred štirimi leti, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Globalna zdravstvena kriza ima uničujoče posledice na številne gospodarske panoge, vendar pa je igračarska industrija ena od redkih izjem. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki jih sprejemajo države po vsem svetu, morajo ljudje ostajati doma.

Nintendovi rezultati so močno presegli pričakovanja analitikov. »Ljudje, ki zaradi pandemije ostajajo doma, veliko povprašujejo po video igrah,« je po poročanju AFP dejal analitik pri tokijskem Ace Research Institute Hideki Yasuda. Nintendo je tako ena od peščice velikih družb, ki ji je izbruh koronavirusa ponudil velike poslovne priložnosti.

Tudi njegov tekmec Sony je v torek poročal o 53,3-odstotni rasti čistega dobička v prvem četrtletju, deloma zaradi povečanega povpraševanja po video igrah, poroča STA.