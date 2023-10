Nobelova nagrada za fiziko raziskovalcem elektronov v materiji

Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko so prejeli francoski znanstvenik Pierre Agostini, madžarsko-avstrijski znanstvenik Ferenc Krausz in francosko-švedska znanstvenica Anne L’Huillier za njihov prispevek k raziskovanju dinamike elektronov v atomih in molekulah, je danes sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti.

Agostini, Krausz in L’Huillier so nagrado prejeli »za eksperimentalne metode, ki ustvarjajo atosekundne svetlobne pulze za preučevanje dinamike elektronov v snovi«, je v obrazložitvi navedla žirija Švedske kraljeve akademije znanosti.

L’Huillier je novico, da je med prejemniki Nobelove nagrade, pozdravila kot nekaj fantastičnega in jo označila za lep kompliment. Med drugim je poudarila, da je prejetje Nobelove nagrade za fiziko zanjo nekaj posebnega tudi zato, ker je doslej ni prejelo veliko žensk.

Lani so nagrado prejeli Alain Aspect, John F. Clauser in Anton Zeilinger za eksperimente s prepletenimi fotoni, določanje kršitev Bellovih neenačb in odkritja na področju kvantne informatike.

Letošnje razglasitve nobelovcev so se začele v ponedeljek z razglasitvijo dobitnikov za medicino. V sredo bo na sporedu razglasitev dobitnikov nagrade za kemijo, za literaturo v četrtek, v petek pa še za mir. Dobitniki nagrade za ekonomijo bodo razglašeni v ponedeljek, 9. oktobra.

Podelitev nagrad bo 10. decembra v Oslu in Stockholmu, na obletnico smrti Alfreda Nobela. Vsaka nagrada prinaša ček v višini 11 milijonov švedskih kron oziroma nekaj več kot 900.000 evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli.