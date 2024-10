Nobelova nagrada za kemijo letos za dosežke na področju raziskovanja proteinov

Nobelovo nagrado za kemijo bodo letos prejeli ameriški znanstvenik David Baker za računalniško načrtovanje proteinov ter britansko-ameriški znanstveni dvojec Demis Hassabis in John Jumper za delo na področju napovedovanja strukture proteinov z umetno inteligenco, je danes v Stockholmu sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti.

Eno od letos priznanih odkritij se nanaša na gradnjo proteinov. Drugo se nanaša na uresničitev 50 let starih sanj - napovedovanja strukture proteinov iz njihovih aminokislinskih zaporedij. Obe odkritji odpirata velike možnosti, je dejal predsednik Nobelovega odbora za kemijo Heiner Linke.

Proteini oz. beljakovine so običajno sestavljeni iz 20 aminokislin. Leta 2003 je Bakerju uspelo oblikovati novo beljakovino, odtlej pa njegova raziskovalna ekipa ustvarja različne beljakovine, vključno s tistimi, ki se lahko uporabljajo kot zdravila, cepiva, nanomateriali in majhni senzorji, piše v obrazložitvi.

Dosežek Hassabisa in Jumperja se medtem nanaša na napovedovanje proteinskih struktur. V beljakovinah so namreč aminokisline povezane v dolge verige, ki se zložijo v tridimenzionalno strukturo, ključno za delovanje beljakovine.

Leta 2020 sta Britanec in Američan prestavila model umetne inteligence AlphaFold2, s pomočjo katerega sta uspela napovedati strukturo praktično vseh identificiranih proteinov. »Življenje ne bi moglo obstajati brez beljakovin. To, da lahko zdaj predvidimo strukture beljakovin in oblikujemo svoje beljakovine, je največja korist za človeštvo,« piše v obrazložitvi.