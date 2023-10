Nobelova nagrada za mir iranski borki za pravice žensk Narges Mohamadi

Nobelovo nagrado za mir letos prejme zaprta iranska borka za pravice žensk Narges Mohamadi za »svoj boj proti zatiranju žensk v Iranu«, je v Oslu danes sporočil norveški Nobelov odbor. Mohamadi je svoje življenje posvetila obrambi človekovih pravic v Iranu, med drugim se je zavzemala za odpravo obvezne nošnje hidžaba za ženske in smrtne kazni.

51-letna aktivistka in novinarka Narges Mohamadi, ki je v zaporu v Iranu, je bila nagrajena za »njen boj proti zatiranju žensk v Iranu in boj za spodbujanje človekovih pravic in svobode za vse«, je ob razglasitvi letošnje dobitnice nagrade povedala predsednica norveškega Nobelovega odbora Berit Reiss-Andersen.

Mohamadi je bila v zadnjih dveh desetletijih že večkrat zaprta zaradi svoje kampanje proti obvezni nošnji hidžaba za ženske v Iranu in smrtni kazni.

Je podpredsednica Centra za zagovornike človekovih pravic, ki ga je ustanovila iranska odvetnica za človekove pravice Širin Ebadi, prav tako Nobelova nagrajenka za mir leta 2003, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nobelova nagrada za mir velja za najprestižnejšo, lani pa so jo prejeli beloruski aktivist Ales Bjaljacki ter organizaciji za človekove pravice Memorial iz Rusije in Center za državljanske svoboščine iz Ukrajine.

Seznam kandidatov je sicer tajen, vendar pa je bilo znano, da je med nominiranci za nagrado za mir 351 posameznikov in organizacij, kar je drugo največje število kandidatov v zgodovini.

Med nominiranci je bil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Nekateri pa so že prej kot možne dobitnice videli prav iranske aktivistke za pravice žensk.

Letošnji teden Nobelovih nagrad se je sicer začel v ponedeljek z razglasitvijo nagrajenca za medicino, končal pa se bo prihodnji ponedeljek z razglasitvijo prejemnika Nobelove nagrade za ekonomijo.

Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra - na obletnico smrti Alfreda Nobela, švedskega izumitelja in ustanovitelja Nobelove fundacije.