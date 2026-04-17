Noč je bila ponekod skoraj poletna

V minuli noči so marsikje beležili skoraj poletne temperature. Najtopleje je bilo na Tržaškem, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa kljub razmeroma mrzlemu morju namerila najnižjo nočno temperaturo 17,7 stopinje Celzija, v Zgoniku pa 16,2 stopinje Celzija. Gre za temperature, ki jih navadno beležimo šele proti koncu maja ali v juniju. Nočni spust temperatur je ovirala šibka burja. Kjer je ponehala, je bilo nekoliko hladneje, na goriškem letališču so denimo namerili najnižjo nočno temperaturo 11,2 stopinje Celzija.

Tudi včerajšnji dan je bil za ta čas zelo topel. V Gradišču so namerili najvišjo dnevno temperaturo 25,7 stopinje Celzija, v Zgoniku 24,2 in v Trstu 23,7 stopinje Celzija.

Temperature presegajo za kakih 5 do 6 stopinj Celzija dolgoletno normalnost.

Od danes do vključno sobote bo prevladovalo sončno in za ta čas toplo vreme.

V nedeljo čez dan bo postopno več oblačnosti. V noči na ponedeljek bo naše kraje obrobno oplazila vremenska fronta. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo zavlekle v ponedeljek. V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno in občasno nestanovitno.