Ready4Season s kakovostno nadgradnjo in številnimi novostmi

Poletni treningi nogometne akademije Ready4Season (za mlade nogometaše v starostnih skupinah od U12 do U20 in starejše), ki jih bo tudi letos vodil trener Aljaž Milič, se bodo začeli po zaključku pouka, to se pravi po 9. juniju. »Letošnji R4S bo kar velika kvalitetna nadgradnja v primerjavi z lanskim, ne samo s trenerskega vidika, ampak tudi s tehnološkega vidika ter obenem tudi zaradi sodelovanj s fizioterapevtom in drugimi strokovnjaki,« pravi trenerMilič.

Na poletnih treningih se bodo mladi nogometaši, ki ji bo Milič razdelil v razne starostne skupine, osredotočili na vaje za moč, stabilizacijo, koordinacijo, tehniko, raztezne vaje, preventivo pred poškodbami in vsem, kar spada zraven. Milič bo na začetku priprav udeležence testiral z novimi inovativnimi pedanami Vald in bo na podlagi natančnih podatkov vsakemu posebej personaliziral vadbo ter trening. Mladi nogometaši bodo tudi letos trenirali na igrišču ŠD Primorec v Trebčah, kjer bodo Milič in sodelavci poskrbeli tudi za regeneracijske napitke, sadje po treningu in tudi tuš. Vadili bodo še v fitnesu Freetime v Sežani in na sežanski atletski stezi.

Letošnja novost so prav gotovo delavnice in tudi sodelovanje s fizioterapevtom Triestine Emilom Bukavcem, ki bo vsakega posameznika analiziral na 360 stopinj. »S tem bomo imeli nad posameznikom še večji pregled in bomo to med vadbo seveda upoštevali,« je dejal Milič. Vsebina delavnic bodo olimpijski dvigi s trenerjem Davidom Pozarjem (Discovery Athletics), vrstniško nasilje ter samoobramba (Walter Friuli sistema Safe B4).

V sredo, 3. junija, bo na malem nogometnem igrišču ŠD Primorec v Trebčah dan odprtih vrat. Trener Aljaž Milič bo od 18.00 do 21. ure na razpolago za predstavitev projekta, pogovor in katerikoli vprašanja. Za prijave in informacije je na voljo WhatsApp +386-70549466, po telefonu 3930428906 ali preko elektronske pošte alygymosebnotrenerstvo@gmail.com.