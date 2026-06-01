Bogato ponudba na dogodku Trst - stičišče kultur

Na Ponterošu so včeraj odprli letošnjo izdajo prireditve Trst - stičišče kultur, ki bo vse do prihodnje sobote povezovala različne narodne skupnosti, tradicije in kulturne izraze Trsta. Dogodek tudi letos združuje folklorne plese, vodene oglede zgodovinskih in kulturnih znamenitosti ter sejemsko ponudbo, ki obiskovalcem omogoča spoznavanje raznolikih kultur skozi njihove izdelke in običaje.

Sejemski del prireditve ostaja podoben tistemu iz preteklih let. Obiskovalci lahko na stojnicah najdejo široko paleto izdelkov, od oblačil, usnjenih torb, pasov in drugih modnih dodatkov do gastronomskih specialitet, dišav, etničnih izdelkov, tradicionalne suhe robe, keramike ter naravnih mil. Prodajne stojnice so razporejene po Trgu Ponteroš in ob kanalu v Ulici Bellini.

Prireditev, ki jo prireja združenje Altamarea, bo v prihodnjih dneh ponudila vrsto kulturnih dogodkov, med njimi folklorne nastope, vodene glede mestnih znamenitosti in srečanja z različnimi skupnostmi, ki že stoletja soustvarjajo podobo mesta. Danes ob 15.30 bo na programu vodeni ogled po Starem pristanišču vse do Hidrodinamične centrale. Kulturni program bo v torek obogatil tudi nastop šole tradicionalnih grških plesov Terpsihóri.