Noč najbolj mrzla na Višarjah, v nižinah pa v Gradišču

Mrzel severni zrak je ponoči dosegel naše kraje, za zdaj še najbolj občutno v višinah. Ponekod so se ob njegovem vdoru pojavljale posamezne plohe. Deževalo je zlasti marsikje v Sloveniji, kjer so se mestoma pojavljale tudi posamezne nevihte. Prehodno so zapihali severni vetrovi.

Ozračje se je ponoči ohlajalo, padec temperature pa se bo danes ponoči še stopnjeval. Jutrišnje jutro bo tako povečini še za nekaj stopinj Celzija hladnejše od današnjega.

Noč je bila danes v FJK najbolj mrzla na Višarjah, v nižinah pa v Gradišču. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je na Višarjah namerila najnižjo nočno temperaturo -9 stopinj Celzija, v Gradišču pa -0,3 stopinje Celzija. V gorah so na Zoncolanu namerili -8,7 stopinje Celzija in na Matajurju -7,2 stopinje Celzija. V nižinah pa so bile temperature povečini okrog ali rahlo nad lediščem. Pri Briščikih je bila najnižja nočna temperatura 0,1 stopinje Celzija, v Koprivnem pa 0,7 stopinje Celzija.

Na višini 1500 metrov v prostem ozračju je radiosonda iz Rivolta opolnoči, ko se je ohladitev šele začela, namerila temperaturo +1,8 stopinje Celzija in še ni zaznala sprememb v primerjavi z včerajšnjimi opoldanskimi podatki. Občutno pa so se že ohladili višji sloji ozračja, saj je na višini okrog 3000 metrov v prostem ozračju namerila -11,1 stopinje Celzija, kar je 13,7 stopinje Celzija manj kot pred 24 urami, in na višini okrog 5500 metrov -30,5 stopinje Celzija, kar je 17,6 stopinje Celzija manj kot pred 24 urami.

Mrzel zrak se bo danes postopno sesedal in bo počasi dosegal tudi nižje sloje ozračja.

Danes bo sicer pretežno jasno, občasno bo nekoliko vetrovno. Ponoči bo nekaj več oblakov, jutri pa bo spet povečini sončno.

V ponedeljek bo oblačno, proti večeru se bodo začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo v noči na torek in v torek nekoliko okrepile. Sprva bo meja sneženja razmeroma nizka, v torek pa bo prehodno postopno topleje.