Nočna reševalna akcija v Saurisu pri jezeru

V Saurisu so v bližini tamkajšnjega jezera gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra ter videmski gasilci enote za vodno in podvodno reševanje NSSA ponoči rešili tri mlajše osebe - baje gre za tri Tržačane, ki so se izgubili v okolici jezera in niso več našli poti nazaj. Alarm so sprožili ob 21. uri. Gorski reševalci so s spletno aplikacijo SMS Locator ugotovili njihovo nahajališče. Pogrešani so bili na nedostopnem območju zaradi številnih podrtih dreves, kjer je oktobra lani divjala vremenska ujma, približno 150 metrov nad jezerom. Na pomoč so zato gorski reševalci poklicali gasilce iz Vidma, ki so se jim z gumenjakom približali po jezeru in so jih nato dosegli peš. Reševalna akcija se je zaključila ob 3. uri zjutraj.