Nočna zaprtja na avtocesti A4

Zaradi gradnje tretjega voznega pasu so ob koncu tega tedna in v prihodnjem tednu načrtovana tri zaprtja avtoceste A4 v nočnih urah, sporoča družba Autovie Venete.

Prvič jo bodo zaprli jutri zvečer (sobota, 10. julija), in sicer odsek med Latisano in vozliščem pri Portogruaru v obe smeri, od 21. ure do nedelje, 11. julija, ob 5. uri zjutraj.

V ponedeljek, 12. julija, bodo razcep, ki povezuje avtocesti A4 in A23 zaprli ob 20.00 uri, ponovno pa ga bodo odprli v torek, 13. julija, ob 6. uri zjutraj. Vozniki iz smeri Benetk bodo lahko zapustili avtocesto pri Latisani in se bodo nanjo vrnili na uvozu Videm jug.

V sredo, 14. julija, bodo ob 22.30 zaprli povezovalno rampo med avtocestama A28 in A4 v smeri Benetk. Ponovno jo bodo odprli v četrtek, 15. julija, ob 5. uri zjutraj.