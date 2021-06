Na avtocesti A4 bodo danes ponoči zaprli vozlišče pri Palmanovi iz smeri Vidma proti Trstu. Od 19. ure danes (četrtek) do 6. ure jutri zjutraj (petek) bodo vozniki, ki so iz Vidma namenjeni proti Trstu, morali zapustiti avtocesto na izvozu Videm jug in se bodo lahko nanjo vrnili na uvozu pri Palmanovi.

Družba Autovie Venete sporoča, da večina zaključnih del tretjega voznega pasu na avtocesti A4 poteka brez zaprtij za promet, zato poziva voznike na povečano previdnost.