Več je tatvin, spolnega nasilja nad ženskami in zalezovanja

Kazniva dejanja na Tržaškem so v rahlem porastu. Policija je med prvim aprilom 2023 in prvim marcem 2024 aretirala 342 ljudi, preiskala pa jih je 8841. Prijavljenih kaznivih dejanj je bilo v celoti 8682, kar je 197 več kot lani. Porast je izpostavila tržaška kvestura v letnem poročilu, ki so ga predstavili včeraj na praznovanju 172-obletnice delovanja policije.

Manj groženj, več zalezovanja

Iz poročila izhaja, da je v enem letu upadlo število prijav zaradi nasilja v družini, več pa je spolnega nasilja, še zlasti nad soprogami in bivšimi partnerkami (+15%), ter zalezovanja (+13%). Več je tudi tatvin (+4,3%) in ropov (+29,7%) ter izsiljevanja (+14,7%), spletnih goljufij, s katerimi se od žrtev zahteva denar ali spolne usluge. Manj je preprodaje ukradenih predmetov, več pa je prijav na račun razpečevalcev, goljufov in računalniških prevarantov. Na poziv potencialnih žrtev je kvestura izdala 30 opozoril zaradi nasilja v družini in šest zaradi zalezovanja. S tem je preventivno zaščitila žrtve nasilja. S projektom Zeus, ki ga izvaja v sodelovanju z združenjem Interpares in s katerim se v neposrednem stiku z nasilnimi moškimi, pa se želi izogniti ponavljanju kaznivega dejanja.