Vladimirja Martelanca se bodo ob 80-letnici smrti spomnili doma

Ko so junija 1946 v društvu Škamperle pripravili seznam padlih v vojni, niso še vedeli za usodo dveh od štirih bratov Martelanc. Na izpostavi jugoslovanskega Rdečega križa v Trstu so podatke o njunih usodah dobili naknadno: Ciril je padel v bojih proti nemški vojski v Sremu, Vladimir je preminil v taborišču v Natzweilerju. Zato so njuni imeni pozneje vklesali na spominsko ploščo na Narodnem dom pri Svetem Ivanu. Kako je tisti čas preživljala njuna mati, gospa Dora? Ob koncu vojne se ji je javil najmlajši, dr. Dragič, o smrti drugorojenca Milivoja je vedela od leta 1931. Morda se je že takrat odela v črnino in dojela, da njeni sinovi ne morejo križem rok sprejemati nasilja.

V zapuščini so ostali razpršeni podatki, pisma in zapisi najstarejšega brata, Vladimirja, ki je na svoji razburkani življenjski poti vztrajno objavljal razprave o ključnih problemih tistega časa in sprotno analiziral situacijo v svetu, posebej na Balkanu.

Spise uredil Ravel Kodrič

Ravel Kodrič si je zadal nelahko nalogo zbiranja razpršenih objav, slik in podatkov o Martelančevi življenjski poti, pri založbi *cf. pa je rahločutna urednica Amelia Kraigher del gradiva pripravila za knjižno objavo.

Na predstavitvi knjige Članki in pisma se bomo z vztrajnim zbirateljem Kodričem in urednico Amelio Kraigher zamislili nad dediščino družine Trobec – Martelanc in se poklonili spominu velikega misleca, ki je umrl pred natanko osemdesetimi leti, 11. aprila 1944. Priložnost za to bo v nedeljo, 14. aprila, ob 17. uri v dvoranici SKD S. Škamperle (Stadion 1. maj, Vrdelska 7).