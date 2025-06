Nocoj možne močnejše krajevne nevihte

Popoldne in zvečer bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta. Po zadnjih izračunih kaže, da bo poleg severnih goratih območij prešla tudi nižinske in obmorske predele. Popoldne in zvečer se bodo najprej v gorah začele pojavljati nevihte, ki se bodo nato širile nad ostale predele. Med njimi bodo možne tudi močne nevihte z nalivi ali točo in močnimi sunki vetra.

Civilna zaščita iz FJK je za vso deželo objavila rumeno vremensko opozorilo. Od 20. ure danes do 4. ure jutri zjutraj (petek) opozarjajo pred močnimi krajevnimi nevihtami in močnimi sunki vetra.

Arso je prav tako od 20. ure za celotno Slovenijo objavil oranžno vremensko opozorilo. »Lokalno so možni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke. Ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare,« so zapisali. »Počakajte na varnem mestu v zgradbi, na prostem poiščite zavetje v zgradbah ali v vozilu. Med nevihto se ne zadržujte pod drevesi ali daljnovodi, udar strele je smrtno nevaren! Ne zadržujte se v bližini hudourniških vodotokov. Ne parkirajte pod drevesi. Na morju poiščite najbližji varen pristan,« opozarjajo.