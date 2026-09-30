Nova slovenska veleposlanica pri Mattarelli

S predajo poverilnih pisem predsedniku Sergiu Mattarelli je Melita Gabrič tudi pravnomočno nova veleposlanica Republike Slovenije v Italiji. Poverilna pisma so v diplomaciji uradni dokument, s katerim država formalno potrdi, da je določeno osebo imenovala za svojega veleposlanika v drugi državi.

V poverilnih pismih, ki jih je veleposlanica izročila italijanskemu predsedniku, je bilo navedeno, kdo pošilja veleposlanico, pri komu je akreditirana, njeno ime in diplomatski naziv. Na koncu je bila še prošnja, naj ji država gostiteljica izkaže zaupanje in ji omogoči vsestransko opravljanje funkcije. Melita Gabrič je poklicna diplomatka, bila je med drugim slovenska veleposlanica v Kanadi in državna sekretarka na zunanjem ministrstvu. V Rimu je nasledila Matjaža Longarja.