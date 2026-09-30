Inflacija najvišja v zadnjih treh letih

Italijanska inflacija je septembra močno pospešila in dosegla najvišjo raven v zadnjih treh letih. Po predhodni oceni Nacionalnega statističnega inštituta Istat so bile življenjske potrebščine za 4,2 odstotka dražje kot septembra lani, potem ko je bila avgusta medletna inflacija še 3,3-odstotna. Na mesečni ravni so se cene zvišale za 0,7 odstotka. Višjo medletno stopnjo pa je Italija nazadnje beležila septembra 2023, ko je inflacija znašala 5,3 odstotka.

Glavni sprožilec novega cenovnega vala je energija. Cene energentov so se namreč na letni ravni zvišale za 22,3 odstotka, avgusta pa je bila njihova rast 17,1-odstotna. Še izrazitejši je skok pri reguliranih cenah energentov, ki so bile medletno višje za 25,9 odstotka. Neregulirani energenti so se podražili za 22,2 odstotka. Dražja pa ni le energija, saj so opazno poskočile tudi cene sveže oziroma nepredelane hrane. Njihova medletna rast se je z avgustovskih 3,8 odstotka povzpela na 5,5 odstotka. Hitreje se dražijo še prostočasne in kulturne storitve ter storitve osebne nege, medtem ko se je rast cen prevozov povečala z 0,8 na 1,6 odstotka.

Strokovnjaki Istata opozarjajo, da je slika za glavno vrednostjo - 4,2 odstotka - manj dramatična. Osnovna inflacija, ki ne upošteva cen energije in sveže hrane, se je namreč zvišala z 1,5 na 1,7 odstotka. To kaže, da je septembrski skok v veliki meri posledica trenda izrazitih podražitev energije, čeprav je tudi res, da se se cenovni pritiski počasi širijo tudi na druge skupine blaga in storitev.

Istatov harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin, ki omogoča primerjavo z drugimi državami EU, medtem kaže 4,1-odstotno medletno inflacijo. Septembrske številke tako potrjujejo, da se je cenovni pritisk v Italiji po poletju znova občutno okrepil – predvsem tam, kjer ga gospodinjstva najhitreje občutijo, in sicer pri energiji in hrani. Po poročanju tiskovne agencije Ansa je podatek še posebej pomemben zato, ker kaže na precej hitrejše pospeševanje skupne inflacije od osnovne. Razlika med obema kazalnikoma razkriva, kako močan vpliv imajo trenutno energetske cene. Če bi se njihova rast nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih, bi to lahko ohranjalo pritisk na skupni indeks cen, tudi če bi ostale kategorije rasle precej počasneje.