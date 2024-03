Nov teden z muhastim vremenom

V nižjih gorskih legah je v minulih dneh večji del snega že skopnel. Ob jugovzhodnih vetrovih je namreč pritekal za ta čas topel zrak in se je ničta izoterma zadrževala na nadmorski višini okrog 1700 metrov, medtem ko je bila do petka še več sto metrov višja. Temperature so tudi danes v gorskem svetu za ta čas visoke in povečini nad lediščem, v nižjih gorskih legah kar občutno. V minulih dneh je tako pobralo dobršen del snega denimo v kraju Forni di Sopra ali na Trbižu, kar dobro pa se je ohranila snežna odeja na Višarjah in na Zoncolanu, kolikor toliko dobro tudi na Piancavallu in v Plodnu, kjer pa so danes ob 11. uri namerili +4,7 stopinje Celzija. Na Trbižu je danes ob 11. uri meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila +8,2 stopinje Celzija, v Kranjski gori so ob isti uri beležili okrog +7 stopinj Celzija.

V prvi polovici tedna bo na vreme pri nas še vplivalo zdajšnje ciklonsko območje, ki pa slabi. Spremenljivo bo ali oblačno z občasnimi vmesnimi razjasnitvami in občasnimi padavinami, ki bodo v sredo verjetnejše in pogostejše. Še vedno bo dotekal za ta čas topel zrak. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1500 metrov, lahko občasno malo nižje.

V četrtek bo, kot kaže, nekaj več jasnine, medtem ko se bo v petek ob približevanju nove globlje višinske doline spet pooblačilo. V soboto in nedeljo bo predvidoma spet več padavin, meja sneženja bo sprva nad nadmorsko višino 1200-1500 metrov, v nedeljo se bo spustila pod 1000 metrov. Nekoliko se bo ohladilo.