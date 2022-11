Na avtocesti A4 sta malo pred 18. uro na odseku med San Stinom in Portogruarom v smeri Trsta trčila tovornjaka in je bil vanjo vpleten tudi avtomobil. Voznik avtomobila je bil lažje poškodovan in so ga prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice.

Odsek med San Stinom in Portogruarom je v smeri Trsta zaprt, voznike izločajo pri San Stinu.