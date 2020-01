Nova zaprtja na avtocesti A4

Na avtocesti A4 bodo zaradi gradnje tretjega voznega pasu v noči na sredo zaprli odsek med Latisano in vozliščem pri Palmanovi v smeri proti Trstu, in sicer od 21. ure v torek do 5. ure zjutraj v sredo. Od Latisane do Palmanove bo promet potekal po stranskih cestah.

Od srede, 8. januarja, ob 7. uri do petka, 24. januarja, ob 17. uri, pa bodo potekala dela na vozlišču pri Palmanovi, ki bo zaprto v smeri proti Benetkam. Vozila iz smeri Trsta bodo tako izločali na cestninski postaji pri Palmanovi, na avtocesto pa se bodo lahko vrnila v Latisani. Za vozila iz smeri Benetk ne bo sprememb.