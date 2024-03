Novemu načrtu za nujno pomoč odločno nasprotujejo

»Na kocki je življenje.« S to dramatično izjavo zdravnice in nekdanje senatorke stranke Naprej, Italija Laure Stabile bi lahko strnili včerajšnjo konferenco o deželnem načrtu za nujno medicinsko pomoč. Konferenco so sklicali deželni svetniki gibanj, ki so decembra izrazili svoje nasprotovanje zadnjim spremembam načrtu, ki ga je prvotno zasnovala deželna vlada Debore Serracchiani, torej Pakt za avtonomijo, Open FVG, G5Z ter zavezništvo Levice in Zelenih.

Serena Pellegrino, edina predstavnica Levice v deželnem svetu, je poudarila, da je marsikdo že nasprotoval modelu, ki ga je uvedla vlada Serracchiani leta 2015. Ta je začel veljati leta 2017 in predvideva enotno deželno centralo za koordinacijo nujne pomoči v Palmanovi. Slednja je nadomestila štiri pokrajinske centrale. »Takrat se je načrtom zoperstavljal tudi trenutni odbornik Riccardo Riccardi, ki pa si je sedaj premislil,» je dejala Pellegrino. Namen decembrske reforme je bila izboljšava. »Napovedovali so revolucijo, konec koncev reforma ne spreminja skoraj ničesar. Objektivne kritičnosti pa ostajajo,» je dejal deželni svetnik stranke Open FVG Furio Honsell. »Deželni vladi hočemo konstruktivno predlagati rešitve, ne nameravamo nasprotovati, ker bi radi nasprotovali,» je nagovor sklenil Honsell.

»Z novim načrtom se ne spremeni skoraj nič. Ostaja torej slab načrt za nujno medicinsko pomoč iz leta 2017,» je dejala Stabile. Spomnila je na poročilo računskega sodišča, ki je leta 2018 zabeležilo podaljšanje čakalnih dob na nujno medicinsko pomoč.

