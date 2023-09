Z današnjim dnem je prevozno krožišče, ki so ga gradili in ga še dokončujejo v Palmanovi med deželnima cestama št. 352 in 126 ter cestninsko postajo avtoceste A4, kjer je doslej promet uravnaval semafor. Promet po njem je davi stekel, zaradi gradbenih del pa še veljajo omejitve in je delno oviran. Dela bi se morala zaključiti do konca oktobra. Dotlej bodo še možne delne nočne zapore.