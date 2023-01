Novo odkriti komet že lepo viden na nebu

Novo odkriti komet z znanstvenim imenom C/2022 E3 (ZTF), ki bo prvič v 50.000 letih preletel Zemljo in Sonce, je te dni že lepo viden tudi na nebu nad Slovenijo in FJK. Največjo svetlost in s tem vidnost pa bo dosegel 1. februarja, ko bo od Zemlje oddaljen »le« 42 milijonov kilometrov, je za STA povedal predsednik Astronomskega društva Orion Igor Žiberna.

Komet, ki so ga astronomi prvič opazili marca lani, ko je letel mimo Jupitra, je po besedah Žiberne trenutno viden v ozvezdju Malega medveda, kjer bo do noči z 28. na 29. januar. Med 30. in 31. januarjem bo letel okoli 10 stopinj vstran od Severnice, nato bo vstopil v ozvezdje Žirafe, 4. in 5. februarja pa bo v ozvezdju Voznika. »Vsa omenjena ozvezdja so trenutno visoko na nebu in lepo vidna,« je povedal Žiberna.

V prihodnjih dneh je tudi pričakovati precej jasnine in bo zrak razmeroma suh, kar bi moralo omogočiti ugodne opazovalne pogoje.

Trenutno je komet na meji, ko ga bo že mogoče videti tudi s prostim očesom, »seveda s temne lokacije, kjer ni svetlobnega onesnaževanja«, pravi Žiberna. Od 17. januarja je komet tudi cirkumpolaren, kar pomeni, da je na odprtem obzorju viden vso noč. V večernem času bo lepo viden še tudi v sredini februarja.

Komet je sestavljen iz ledu in prahu z zelenkasto avro, njegov premer pa je ocenjen na približno en kilometer, je pojasnil Nicolas Biver, astrofizik na pariškem observatoriju. To pomeni, da je precej manjši od kometa Neowise, zadnjega kometa, vidnega s prostim očesom, ki je Zemljo preletel marca 2020, in Hale-Boppa, ki je leta 1997 preletel Zemljo in imel približno 60-kilometrski premer.