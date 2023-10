Civilna zaščita iz FJK je za jutri (soboto) od polnoči do 12. ure objavila novo rumeno opozorilo zaradi poplavljanja morja v jutranjih urah. Velja za celoten obalni pas v FJK.

Jutrišnje (sobotno) poplavljanje morja napoveduje tudi Arso. »Jutri bo morje med 6. in 11. uro ponovno poplavljalo v višini do okoli 30 cm,« so zapisali, pri čemer niso objavili novih opozoril. Plimovanje bo za kakih 20 centimetrov nižje od današnjega (op. ur.).