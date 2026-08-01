Pozor na gnečo na avtocesti!

Podjetje Autostrade Alto Adriatico pričakuje danes in jutri zelo gost promet na avtocestah A4 proti Trstu, A23 proti Trbižu, A34 proti Gorici in A28 proti Portogruaru. Še največ gneče se obeta pri Moščenicah, kjer pričakujejo, da bo cestninsko postajo prečkalo 26.000 avtomobilov, kar je precej več kot lani, ko se jih je nabralo 23.000. Pričakovan porast je vezan tudi na zaporo na hitri cesti H4 med Vipavo in Razdrtim, zaradi katere je bilo v zadnjih tednih pri Moščenicah petnajst odstotkov več vozil. Voznikom, ki se peljejo po avtocestah, priporočajo uporabo elektronskega cestninjenja in brezstičnega plačevanja, saj omogočata hitrejši prehod skozi cestninske postaje.