Glasba v živo v tržaških lokalih zdaj že prava redkost

Glasba v živo je v tržaških lokalih v zadnjih letih postala prava redkost. Gostincev, ki bi se odločali, da bodo svojim gostom ponudili koncert, je dan za dnem manj, saj stojijo za organizacijo tovrstnih dogodkov zapletena birokracija in visoki stroški.

Tržaška občina je pred leti sprejela t. i. pravilnik za movido in marsikomu prekrižala račune, saj je za mirno sobivanje v naseljenih conah določila, da se lahko glasba vrti med nedeljo in četrtkom samo do 22.30, ob petkih, sobotah in predprazničnih večerih pa do polnoči. Glasba ni dovoljena dan po koncertu do 8.30, a niti med 14.30 in 16. uro, ko mora za popoldanski počitek vladati tišina. Izjemoma do enih ponoči lahko glasba, v živo ali ne, kratkočasi goste na dan zaljubljencev, 14. februarja, za pust med četrtkom in torkom, pa še med 13. in 16. avgustom, ob novem letu in za noč čarovnic, ob Barcolani ter izjemnih dogodkih.

Kdor ne spoštuje pravil, se težko izogne globam. Lokalna policija premore oddelek za trgovinski in gostinski sektor, ki nadzoruje dogajanje v lokalih. Letos je od januarja do julija oglobila 23 gostincev, ki se niso držali predpisanega urnika: 21 jih je glasbo izklopilo manj kot 30 minut po določenem urniku, eden več kot 30 minut, drugi pa več kot 90 minut kasneje. V prvem primeru prejme upravitelj globo v višini 100 evrov, v drugem 1000 evrov, v tretjem pa 3000 evrov. Kdor prepogosto krši pravila, mora lokal začasno zapreti. Občinskemu sklepu gre pri organizaciji dogodkov dodati še birokratske postopke, od pridobivanja dovoljenj do plačevanja avtorskih pravic, ki so kot kaže vse bolj zapleteni.

Od mesta do Krasa

Pa vendar se še najdejo navdušenci, ki se odločajo za organizacijo glasbenih večerov in v svojo sredo povabijo izvajalce. Na tržaški sceni je nova okrepčevalnica Zinzendorf na Opčinah, ki na notranjem dvorišču že gosti nekaj glasbenih aperitivov. »Začeli smo neformalno na pobudo domačega umetnika Aleksandra Ipavca,« je zaupal direktor Massimo Leone, »in nameravamo nadaljevati tudi jeseni z dodelanim koledarjem dogodkov«. Pretekli teden sta številne goste kratkočasila pevka Katy Maurel in kitarist Amir Karalić.

Leone je poudaril, da nameravajo obdržati visoko kakovost in da z veseljem sprejemajo predloge, »želimo si namreč, da bi lokal zaživel tudi kot prostor kulture«. V skladu s predpisi se Glasbeni aperitivi, kot že samo ime napoveduje, zaključujejo pred 22.30. Nastopi trajajo približno eno uro. V jesenskem času jih bodo z dvorišča zelo verjetno preselili v notranje prostore.

Že veliko let pa ponuja glasbo v živo, poleg drugih, tudi bar in knjigarna Knulp v Ul. Madonna del mare v Trstu, prizorišče raznoraznih kulturnih dogodkov, ki prisega na resno glasbo, jazz ter druge zvrsti. Upravitelja Fausto Vilevich in Massimo Vecchiet z veseljem ponujata možnost mladim glasbenikom, da nastopijo v prijetnem okolju. Lokal je sicer znan zlasti po jazz večerih. »Prirejamo jih v sodelovanju s krožkom tržaških džezistov Thelonious, kar nam nedvomno olajša birokratske postopke in obenem zagotovi visokokakovostne nastope,« je zaupal Vilevich, ki v lokalu med koncerti sprejema največ 80 poslušalcev.

Vilevich je priznal, da je v Trstu, a verjetno tudi drugod, težko prirejati kulturne dogodke v barih in kavarnah. »Veliko je stroškov za pridobivanje dovoljenj. Denar, ki bi ga morali nameniti glasbenikom, gre v birokracijo. S sodelovanjem smo sicer dobili pravo pot in že vrsto let ponujamo med oktobrom in majem številne koncerte, ki so zelo dobro obiskani.« Glasbene in druge večere, je dodal Vilevich, lahko brez skrbi ponujajo samo lokali, ki so temu namenjeni, gledališča, kinodvorane in nekdanje diskoteke, ki so primerno opremljeni za sprejemanje večjega števila gostov in imajo na primer vse značilnosti, ki jih zahtevajo varnostni predpisi.

V Trstu so disciplinirani

Tržaški upravitelji se sicer po trinajstih letih, odkar je občina sprejela sklep o movidi, držijo pravil, je zaupal vodja oddelka lokalne policije za trgovinski in gostinski sektor Pierluigi Marchetti, ki je podobne oddelke vodil tudi v drugih mestih, na primer v Genovi in Ravenni. Za Primorski dnevnik je dejal, da so gostinci v Trstu spoštljivi do soseske in do zakonov: »Oddelek vodim že tri leta in priznam, da so v drugih mestih gostinci veliko bolj nedisciplinirani. Seveda se tudi tu najde kdo, ki se ne drži pravil, gre pa za izjeme.« Lokalna policija upraviteljem ne piha na vrat, je dodal, ampak skuša vedno ugoditi tako prebivalcem, ki živijo v neposredni bližini lokalov, kot njim. V lokale se odpravijo večinoma na poziv občanov, zlasti v središče mesta in predmestje. Redkeje gredo na Kras, kjer doslej »še nisem naletel na kršenje pravil,« je priznal Marchetti.

Kako je v Nabrežini

Kaj pa v drugih občinah? Vse kaže, da se imajo za srečne in da je organizacija glasbenih večerov manj zapletena. V znani nabrežinski pivnici Bunker zelo radi prirejajo koncerte. »Celo zimo smo skoraj vsak teden vabili glasbene skupine,« je povedal lastnik lokala Danijel Lovrečič, »odziv je bil zelo dober, zato bomo svojim gostom še naprej ponujali glasbo v živo.« Časovne omejitve niso problem, je dodal, saj se držijo pravila, da se koncerti najkasneje zavlečejo do 23. ure, »obenem izbiramo izvajalce, ki so primerni za naš manjši prostor in so zato manj hrupni.«