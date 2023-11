Nuklearno elektrarno Krško ponovno vključili na omrežje

Nuklearna elektrarna Krško (Nek), ki je zaradi puščanja v primarnem sistemu elektrarne stala od 6. oktobra, je bila v petek nekaj pred 22. uro ponovno priključena na omrežje. Trenutno obratuje z 28-odstotno močjo in jo bo v skladu s postopki postopno povečevala, je danes objavil Nek.

»Organizacije, ki jih je pooblastila Uprava RS za jedrsko varnost, so po neodvisnem nadzoru aktivnosti podale pozitivno mnenje za zagon,» so zapisali v objavi.

Pred tem je Nek upravi poslala poročilo o opravljeni analizi po odstopanju oz. zaustavitvi elektrarne in podporne študije. Uprava je potrdila, da je Nek izvedel vse potrebne in pričakovane ukrepe ter s tem izpolnil predpogoje za varno obratovanje.

Nek so 6. oktobra zjutraj zaustavili, potem ko so 4. oktobra ob 23.30 operaterji zaznali povečano puščanje primarnega hladilnega kroga v zadrževalnem hramu. Čeprav je to puščanje predstavljalo približno 20 odstotkov dovoljenega po tehničnih specifikacijah Neka, so se odločili za preventivno zaustavitev. Sanacijska dela je opravil projektant in dobavitelj opreme Westinghouse ob podpori slovenske industrije.

Po preiskavah so se odločili za zamenjavo segmentov obeh cevovodov od priključka na reaktorski posodi. Po pripravah, v katerih so se med drugim varilci usposabljali v modelu, ki je po velikosti in razporeditvi ustrezal prostoru, v katerem so nato opravljali dela, so popravilo nato izvedli. Kot pojasnjujejo v Neku, so vgradili nove materiale, ki so po specifikacijah enaki originalnim, vse nove zvare pa so pregledali s predpisanimi neporušnimi postopki.

V elektrarni zagotavljajo, da med puščanjem jedrska varnost ni bila ogrožena, saj je bilo puščanje v mejah, ki omogočajo normalno obratovanje elektrarne. Izpustov radionuklidov v okolico ni bilo, vsi varnostni sistemi so bili na razpolago, odziv opreme in osebja na dogodek je bil v skladu s projektnimi osnovami in pričakovanji, so navedli.