O požigu tržaškega Narodnega doma tudi v Jeruzalemu

Predsednik Slovenije Borut Pahor in njegov italijanski kolega Sergio Mattarella se, na povabilo predsednika Izraela Reuvena Rivlina, v Jeruzalemu udeležujeta Foruma voditeljev ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst, ki so ga pripravili ob 75. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau.

Pred komemorativno slovesnostjo sta se predsednika Italije in Slovenijo sestala na bilateralnem srečanju. Pahor se je med drugim zahvalil predsedniku Mattarelli za angažma pri ureditvi vrnitve Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini, italijanski predsednik pa ga je seznanil z nekaterimi vidiki tega postopka. Predsednika sta določila datum velike slovesnosti, ki bo pripravljena ob tem – slovesnost bo 13. julija 2020 – prav na dan stoletnice požiga. Predsednik Pahor je ponovno ocenil, da bosta slovesnost in prisotnost obeh predsednikov na njej potrdili iskreno prijateljstvo med dvema sosednjima državama in narodoma, sogovornika pa sta soglašala, da morata biti njena simbolika in sporočilnost usmerjeni v prihodnost.