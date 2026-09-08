Izidi volitev v deželi Saška-Anhalt alarmni zvonec za Nemčijo in EU

Zakaj so izidi volitev v nemški deželi Saška-Anhalt, ki šteje le nekaj več kot dva milijona prebivalcev in je torej po velikosti primerljiva s Slovenijo, tako pomembni? Ker je zgodovinski vzpon skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) v državi, ki je v prejšnjem stoletju z nacizmom povzročila toliko gorja, pomemben alarmni zvonec, ki lahko privede do številnih pretresov na širši ravni. Trese se namreč stolček nemškemu kanclerju Friedrichu Merzu, trenutno največjemu zavezniku Kijeva v vojni proti Rusiji, volilni vzpon skrajnih desničarjev, ki sicer še ne vedo, ali jim bo uspelo vladati, pa bi lahko dal dodatnega elana podobno razmišljajočim strankam v Evropi. Med prvimi, ki je skočil na zmagoviti voz, je npr. vodja in podpredsednik italijanske vlade Lige Matteo Salvini. V strahu pred vzponom stranke Nacionalna prihodnost generala Roberta Vannaccija je namreč med prvimi čestital državni vodji AfD Alice Weidel in pri tem dodal, da je »drugačna Evropa mogoča«, hkrati pa nakazal na trenja znotraj italijanske vladne koalicije, v kateri je drugi podpredsednik vlade in vodja stranke Naprej, Italija Antonio Tajani dejal, da je uspeh AfD »zelo slaba novica«.

»Spisali smo zgodovino,» je dejal vodja AfD v Saški-Anhalt Ulrich Siegmund in omenil možnost novih volitev v primeru, da bi mu ne uspelo sestaviti vlade. Navedel je tudi možnost poskusa sestavljanja manjšinske vlade, saj bi se lahko po Siegmundovih besedah AfD v deželnem parlamentu v Magdeburgu odločili pridružiti poslanci drugih strank. Verjame, da bi stranka, ko bi se spet šlo na volišča, presegla prag 50 odstotkov glasov.

Pot do sestave deželne vlade je sicer strma zaradi t. i. požarnega zidu, načelne naveze nemških strank, da ne bodo sodelovale s skrajno desno stranko. Sploh pa ni nemogoča, predvsem zaradi tega, ker bi lahko v vladi sodelovalo skrajno levo populistično Zavezništvo Sahre Wagenknecht (BSW), ki je tako kot AfD protimigrantsko in prorusko. S 5,3 odstotka glasov in petimi poslanci bi lahko bilo jeziček na tehtnici pri oblikovanju deželne vlade pod taktirko AfD.

Ustanoviteljica BSW Sahra Wagenknecht je izključila možnost koalicije z AfD, ne pa tudi sodelovanja s skrajno desno stranko. e