O šolah odloča le vlada, začenja se boj proti proticepilcem v zdravstvu

Potrjeno: rumeno barvo lahko do maja odmislimo. Ministri so namreč zapečatili vsebino nove uredbe predsednika vlade z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki bodo veljali od 7. do 30. aprila. V času njenega trajanja ne bo rumenega režima.

IZJEMOMA VELIKONOČNI OBISKI

Izjema, ki bo dovoljevala po en obisk drugega gospodinjstva na dan po celi deželi, bo veljala le v velikonočnem vikendu, točneje od sobote do vključno ponedeljka. Dovoljeno bo premikanje po deželi bivanja, ne pa tudi prehajanje deželnih meja.

DEŽELAM ODVZELI ŠOLSKE KLJUČE

Po veliki noči se bodo tudi v rdečih deželah odprle otroške jasli, vrtci in šole do prvih razredov prvostopenjskih srednjih šol.

Nova uredba je predsednikom deželnih vlad odvzela možnost odločanja za zapiranje šol: pouk bo torej potekal po navodilih vlade, torej v razredu za šolarje do prvega razreda srednje šole prve stopnje, za ostale pa na daljavo.

KDOR SE NE BO CEPIL, NE BO DELAL

Kot je predsednik vlade Mario Draghi napovedal pred dnevi, prinaša tokratna uredba tudi ukrepe za osebe, zaposlene v lekarnah in zdravstvu, tako javnem kot zasebnem, ki se nočejo cepiti proti covidu-19. Po novem bo na teh področjih cepljenost proti covidu-19 postala bistven pogoj za delo.

Kdor ne bo pristal na cepljenje, bo premeščen na druga delovna mesta, tudi na nižje položaje (s posledičnim znižanjem plače). Za primere, ko to ne bi bilo mogoče, je predviden suspenz, ki bo lahko trajal do konca leta in v času katerega oseba ne bo prejemala plače.