Nujna popravila cestišča, ki so ga na avtocestnem odseku med Portogruarom in Latisano v smeri proti Trstu poškodovale obilne padavine v minulih dneh, so v zaključni fazi. Ob 16.30 je predvideno ponovno odprtje avtoceste, sporoča družba Autovie Venete.

Na manjšem delu omenjenega odseka se je zaradi preobilice dežja dvignil asfalt. Avtocesto so zaprli davi ob 5. uri. Nastali pa so daljši zastoji. Kolona vozil med San Stinom in Portogruarom je sredi jutra bila dolga devet kilometrov.