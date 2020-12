Ob dveh policistih in karabinjerju aretirani še trije italijanski državljani

Hrvaški policisti iz Buj so na mejnem prehodu Dragonja v sredo poleg dveh italijanskih policistov in karabinjerja, o čemer smo poročali včeraj, aretirali še tri italijanske državljane. Šesterica je v sredo v Pulju okradla italijanskega državljana, ki je v puljskem bančnem zavodu dvignil več kot milijon kun v gotovini oz. približno 150 tisoč evrov, poroča časopis La voce del popolo. Trojico so hrvaški policisti ovadili zaradi kraje v obtežilnih okoliščinah, druge tri pajdaše pa za sodelovanje pri kaznivem dejanju.

Žrtev kraje, 31-letni italijanski državljan, je dogodek prijavil na mejnem prehodu Dragonja v sredo okrog 13. ure. Policiste je med drugim opozoril, da bodo storilci privozili na mejo, ker nameravajo denar prepeljati v Italijo. Hrvaški policisti so njuna avtomobila res prestregli in ustavili. Šest italijanskih državljanov, ki so bili v njih, pa so aretirali in jih prepeljali na kvesturo.

Hrvaški policisti so med preiskavo ugotovili, da so trije italijanski državljani, in sicer 46-letnik, 39-letnik in 36-letnik zjutraj pred bančnim zavodom na Šijanski cesti v Pulju enaintridesetletniku ukradli kovček z gotovino, pri čemer so jim pomagali še trije italijanski državljani, in sicer 42-letnik, 38-letnik in 35-letnik. Z mesta so nato takoj pobegnili. Njihov beg se je končal na mejnem prehodu, po zaključku preiskave pa so jih v četrtek prepeljali v zapor.

Italijanski podjetnik je hrvaškim policistom povedal, da gre za denar iz podjetja, ki ga je ravno zaprl na Hrvaškem, je poročal hrvaški časnik Jutranji list. Denar je nameraval prepeljati v Italijo. Pri prevozu pa je nameraval angažirati nekega karabinjerja kot varnostnika, a je medtem karabinjer zbolel za covidom-19. Nadomestil ga je kolega, ki je pripeljal še dva italijanska policista.