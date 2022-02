Ob gradnji predora odkrili še dve jami v okolici Lokve

Med gradnjo servisne cevi predora Lokev za potrebe drugega tira so pretekli teden naleteli na dve še do zdaj neznani jami. Jamarji so ju že pregledali, v eni so našli tudi kapnike in jamske kobilice. Po začasni prekinitvi z deli v predoru že nadaljujejo. To sicer nista prvi odkriti jami med gradnjo drugega tira, poudarjajo v družbi 2TDK. Do zdaj so jih med gradnjo odkrili že deset, v prihodnosti pa pričakujejo še več tovrstnih najdb.

Prva od dveh na novo odkritih jam je zanimiva, saj so v njej našli tudi okrog dva decimetra dolge stalaktite, ki kljub bližini miniranja niso bili vidno poškodovani. Gre tudi za do zdaj največjo odkrito jamo na trasi, je pojasnil Mitja Prelovšek iz Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Dolga je 80 metrov in globoka 33 metrov. V njej so našli tudi jamske kobilice, kar dokazuje, da je imela jama že prej stik s površjem. Jamo bodo lahko deloma ohranili, vhod pa so že zaprli. Druga jama je precej manjša, dolga je 26 metrov. Za razliko od prve jame je že bila popolnoma odstranjena, tudi sicer ne izstopa, je dodal Prelovšek.