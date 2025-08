Ob koncu tedna se vrača vročina

Ob minulem spustu severnoatlantskega zraka so se temperature znova spustile pod dolgoletno povprečje. Osvežitev je bila tudi tokrat kar občutna in vztrajna. Njene posledice bomo čutili še vsaj nekaj dni, pri čemer velja poudariti, da bo zdaj iz dneva v dan postopno topleje in bolj stanovitno.

Zlasti od petka bo naše kraje z okrepitvijo anticiklona spet dosegel vroč subtropski zrak. Pred tem bodo do vključno četrtka temperature blizu dolgoletne normalnosti, nato bo iz dneva v dan nekoliko topleje.

Od danes do vključno četrtka bo povečini sončno z občasno spremenljivostjo in morebitno občasno popoldansko krajevno nestanovitnostjo.

Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti od četrtka predvsem v krajih daleč od morja dotaknile 30 stopinj Celzija. Noči bodo še razmeroma sveže. Ob morju bo kakšna stopinja Celzija manj.

V petek se bo živo srebro na Goriškem povzpelo do okrog 32 stopinj Celzija ali morda še kaj več, ob morju do okrog 30 stopinj Celzija. Toplejše bodo tudi noči.

V soboto in nedeljo bo sončno in toplo. Ponekod je možno, da se bo začel nov vročinski val.