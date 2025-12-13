Za žrtve nacifašističnega pokola v Karniji 2,8 milijona evrov odškodnine

Tržaško civilno sodišče je v teh dneh določilo odškodnino v višini 2,8 milijona evrov za sorodnike 14 žrtev nacifašističnega pokola v dolini potoka But v Karniji, ki se je pripetil 21. in 22. julija 1944. Takrat so pripadniki SS tako nemške kot italijanske narodnosti (skupina esesovcev se je za to priložnost tudi preoblekla v partizane) najprej na planini Pramosio pri Paluzzi, nato pa še v sami Paluzzi, Cerciventu in v bližnjih krajih v dveh dneh pobila 52 ljudi, med temi tudi ženske in otroke, pri čemer je prišlo tudi do plenjenja, uničevanja premoženja, mučenja in posilstev, trupla nekaterih žrtev so nacifašisti pri tem odvrgli tudi v potok But.

Tržaško civilno sodišče je zdaj po poročanju tako vsedržavnih kot krajevnih medijev po 81 letih ugotovilo, da je šlo za vojni zločin in odredilo odškodnino v višini 2,8 milijona evrov, pri čemer se bodo sorodniki žrtev lahko obrnili na poseben sklad pri ministrstvu za finance, ki ga je ustanovila vlada Maria Draghija leta 2022. Kot že rečeno, odločitev sodišča velja za sorodnike 14 žrtev pokola. Številni drugi so bili iz tega izvzeti, bodisi zaradi birokratskih zapletov kot zaradi kratkih časovnih rokov, vendar so bile že vložene tudi druge zahteve.