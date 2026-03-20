Ob koncu tedna se vračajo oblaki

Od severovzhoda bo ob koncu tedna spet pritekal nekoliko bolj vlažen zrak. Že danes popoldne bo ponekod nekaj več oblakov. Jutri (sobota) bo povečini oblačno, ponekod, zlasti v gorskem svetu, bo lahko nekaj padavin. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad okrog 1000 metrov. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja.

V nedeljo bo povečini zmerno oblačno, vmes bodo božne delne razjasnitve. Najvišje dnevne temperature bodo v soboto in nedeljo povečini rahlo presegale 15 stopinj Celzija. Nekoliko toplejše bodo tudi noči.

Živo srebro se je medtem danes ponekod na Kraški planoti spustil skoraj do ledišča. Pri Briščikih je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila najnižjo nočno temperaturo +0,4 stopinje Celzija, na goriškem letališču +1,8 in v Zgoniku +2,1 stopinje Celzija.