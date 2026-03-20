Ob 30-letnici se vrača maraton

Ob tridesetletnici tekaškega praznika je nazaj. Maratonska preizkušnja namreč. V nedeljo, 3. maja, se v Trst namreč vrača priljubljena tekaška prireditev Trieste Spring Run, bolje znana pod imenom Bavisela. Letos jo prirejajo že tridesetič. Prva tekma sega v leto 1994, zaradi koronavirusa pa so bili prisiljeni dogodek dvakrat odpovedati, leta 2020 in leto kasneje.

Trase 42-kilometrske preizkušnje in polmaratona bodo znani čez nekaj tednov na uradni predstavitvi dogodka. Organizatorji so napovedali, da bodo tekmovalci tekli po Obalni cesti, s pogledom na Tržaški zaliv. Potem pa bo tu tudi sedemkilometrska preizkušnja za amaterje in družine, od križišča za Miramarski park v Barkovljah do tržaškega Velikega trga. Več informacij je najti na tej povezavi.