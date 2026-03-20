Ne bom več luzerka nocoj v Nabrežini

﻿Filmski niz KinoGruden, ki nastaja v sodelovanju s Kinoateljejem in s podporo Dežele Furlanije Julijske krajine v sklopu projekta Glasovi kamna (D. Z. 2014/16) je namenjen čezmejnemu filmu in širjenju slovenske filmske umetnosti med italijansko publiko.

Danes, v petek, 20. marca, ob 20. uri bo v prostorih SKD Igo Gruden na vrsti film iz leta 2018 Ne bom več luzerka režiserke Urške Menart in bo opremljen z italijanskimi podnapisi. Vstop bo prost.

Ne bom več luzerka je dramatična komedija o razočaranju, sramu in generacijski vrzeli med preveč izobraženimi – in nezaposlenimi – milenijci in njihovimi starši, ki so imeli velika pričakovanja, zdaj pa se počutijo nemočni, ko vidijo, kako njihovi otroci propadajo. (U. Menart)

Špela je diplomirala iz umetnostne zgodovine in nikoli ni imela stalne službe. Njeni najboljši prijatelji so že davno zapustili državo in se ne nameravajo vrniti, ona pa se je odločila ostati v Ljubljani. Pri 29 letih se znajde sama in brezposelna, tako da mora spati na kavču pri svojih starših – ki so razumljivo razočarani –, medtem ko se Slovenija sooča z gospodarsko krizo, ki se zdi brez konca. A medtem ko poskuša spraviti svoje življenje v red, sklene novo prijateljstvo s skupino »izgubljencev« s podobnimi zgodbami, s čimer tvega, da bo še dodatno podaljšala že tako predolgo trajajoče mladostništvo.