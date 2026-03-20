Finančni policisti zasegli več kot 420.000 litrov goriva in ovadili 25 ljudi

V nekaj mesecih so prestregli več tovornjakov, ki naj bi prevažali mazivo, v resnici pa so tihotapili gorivo iz vzhodnoevropskih držav

Spletno uredništvo |
Videm |
20. mar. 2026 | 11:25
    Fotografija je simbolična (FINANČNA POLICIJA)
Finančni policisti iz Vidma so v nekaj mesecih prestregli več tovornjakov iz vzhodnoevropskih držav, ki so pod lažno navedbo, da prevažajo mazivo, v resnici tihotapili gorivo. Zasegli so skupno 427.953 litrov goriva in tovornjake, ki so ga prevažali ter ovadili 25 ljudi, med njimi voznike in končne dobavitelje. Finančni policisti so ugotovili, da so skupaj nezakonito pretihotapili oz. uporabili več kot 1.200.000 litrov goriva, pri čemer so utajili več kot 1.130.000 evrov pristojbin in 500.000 evrov davka na dodano vrednost.

Na dokumentaciji, ki so jo tovornjakarji izročili finančnim policistom, so bili navedeni splošni tovori s končno destinacijo v različnih krajih po Italiji. Temeljite analize, pri katerih so uporabili tudi infrardeče spektrofotometre, pa so pokazale, da gre v resnici za t.i. designer fuel oz. za posebej formulirano visokokakovostno gorivo.

