Ob morju jutri nekaj kapelj dežja, snežink od Krasa navzgor

Živo srebro se je v minuli noči razen ob morju povsod spustilo pod ničlo. Na Kraški planoti in na Goriškem so bile temperature povečini od -2 do -3 stopinje Celzija, ob morju pa je deželna agencija za okolje Arpa namerila najnižjo vrednost +1,9 stopinje Celzija. Primat deželnega mraza so tudi tokrat namerili pri Belopeških jezerih, kjer se je temperatura spustila do -14,5 stopinje Celzija.

Danes bo prevladovalo sončno vreme. Pihala bo povečini šibka burja, ki bo postopno slabela.

Jutri bo naše kraje od severozahoda prešla oslabljena vremenska motnja. Pred njenim vplivom bo naše kraje v glavnem obvaroval Alpski greben, padavine bodo nekoliko občutnejše severno od Alp in nekoliko južneje od naših krajev. Vseeno pa se bo jutri tudi pri nas povečala oblačnost in bodo mestoma možne manjše padavine. Ob morju bo rahlo deževalo, od Kraške planote navzgor pa rahlo snežilo. Količine padavin bodo v vsakem primeru skromne.

Popoldne ali zvečer bo spet zapihala burja. Padavine se bodo nato lahko občasno pojavljale še v noči na ponedeljek.

V ponedeljek se bo izboljšalo in postopno razjasnilo. Pihala bo burja, še bo razmeroma hladno.

Podobno vreme se bo nadaljevalo vsaj do srede.